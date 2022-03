1000 Miles de Sebring : Victoire d’Alpine avant l’arrivée de l’orage

Les 1000 Miles de Sebring, qui accueillaient la première manche de la saison 2022 du WEC, ont été remportés haut la main par l’équipe Alpine alors que l’épreuve a dû être arrêtée à 30 minutes de son terme après qu’un violent orage ait menacé la sécurité des différents acteurs.

L’équipe française aura dominé la catégorie Hypercar tout le weekend puisqu’après être partie de la pole position, la voiture pilotée par Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrao aura également maîtrisé la course de bout en bout, ne cédant la tête de l’épreuve qu’à l’occasion des ravitaillements.

Elle devance la Toyota numéro 8 et la Glickenhaus sur le podium, la Toyota numéro 7 ayant elle été victime d’un crash très spectaculaire à mi-course alors que José Maria Lopez était au volant. Le pilote argentin a dans un premier temps été au contact avec la Porsche de l’équipe Dempsey-Proton Racing et endommagé l’avant de sa voiture. Il est reparti mais a peu après tiré tout droit à pleine vitesse et terminé sa course par un choc violent dans les barrières de pneumatiques, son prototype finissant par atterrir sur le toit. Heureusement, plus de peur que de mal pour lui mais un podium qui s’envole.

En catégorie LMP2, United Autosports USA a également connu une course idéale et s’est imposée avec Paul di Resta, Oliver Jarvis et Joshua Pierson. Incroyable performance pour le jeune Américain qui est âgé de 16 ans seulement ! WRT a ensuite placé ses deux équipages sur le podium, juste devant l’équipe Prema Orlen Team de Robert Kubica.

C’est Porsche qui s’est imposée en GTE Pro avec sa numéro 92 pilotée par Kevin Estre et Michel Christensen. Les deux hommes ont devancé la Corvette et l’autre Porsche, les deux Ferrari ayant été en retrait dans cette catégorie.

Enfin, Aston Martin a signé le doublé en GTE Am et c’est l’équipage de la 98 Northwest AMR qui s’est imposé avec au volant Paul Dalla Lana, David Pittard et Nicki Thiim devant l’équipe TF Sport. La Porsche du Team Project 1 complète le podium.

Rendez-vous le 7 Mai prochain désormais pour la deuxième manche de la saison et les 6 Heures de Spa-Francorchamps.