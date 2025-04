Verstappen pense que Rob Marshall ’fait la différence’ chez McLaren F1

Max Verstappen a tenu à noter que le changement d’équipe de Rob Marshall a pu avoir un incident sur la forme des deux équipes dominantes de ces deux dernières années. Le pilote Red Bull est conscient des difficultés de son team depuis le départ de l’ancien directeur de l’ingénierie, qui fait les beaux jours de McLaren F1.

"Oui, je pense qu’il fait la différence. Une fois qu’il a rejoint l’équipe, vous avez pu le voir clairement" a déclaré Verstappen, qui ne s’imagine pas que Red Bull puisse faire des progrès aussi importants que la concurrence.

"Pour l’instant, il n’est pas réaliste de dire que nous ferons un tel bond en avant. Mais nous essayons de gagner le plus de temps possible. Il est difficile de dire de combien nous allons nous améliorer exactement, et les autres ne restent pas inactifs non plus."

Un point en particulier est satisfaisant chez Red Bull : "Maintenant, nous savons au moins quels sont nos problèmes. Jusqu’à Monza l’année dernière, nous ne savions pas où chercher ni quoi chercher. C’est un peu plus clair maintenant, ce qui nous donne l’espoir de pouvoir apporter des mises à jour pour modifier l’équilibre de la voiture."

Il est toutefois bien conscient qu’obtenir un cinquième titre sera plus difficile cette année : "Ce n’est pas ce que nous voulons, bien sûr, mais que puis-je faire ? Je peux crier et hurler, mais cela ne servira à rien. Bien sûr que je le veux, mais malheureusement, on ne peut pas toujours tout gagner."