Tsunoda admet ’une attaque totalement inutile’ qui a provoqué son crash

Yuki Tsunoda a offert ce qui est l’image la plus impressionnante du Grand Prix d’Emilie-Romagne jusqu’ici, avec un énorme accident lors de la séance qualificative. Le pilote Red Bull est heureusement indemne mais regrette une erreur qui n’aurait pas dû arriver s’il avait été prudent, alors que ce n’était que la Q1.

"J’ai trop pris le vibreur, et j’ai attaqué de manière inutile dès le début. C’est totalement inutile dès les deux premiers virages, je suis très frustré contre moi-même. Je m’excuse auprès de l’équipe, je leur donne du stress inutile, surtout pour les mécaniciens" s’agace Tsunoda, qui assure qu’il "va bien".

Le pilote japonais doit maintenant espérer que ses mécaniciens puissent réparer la voiture pour la course, que celle-ci soit performante, et qu’il puisse gérer les pneus pour remonter dans le peloton. Il espère atteindre les points mais sur un circuit d’Imola où il est difficile de dépasser, la tâche s’annonce ardue.

"Oui, mais je vais faire tout ce que je peux. La gestion des pneus sera la clé et le composé le plus tendre est différent des courses précédentes. Je vais tenter de me rapprocher des points. Mais tout d’abord, j’espère que la voiture sera prête, et je vais me remettre sur un état d’esprit nouveau."

Tsunoda a connu un week-end difficile en matière de confiance : "Certaines séances, ça allait, certaines je sautais. En EL3, c’était un mystère, je n’ai pas mis un tour bout à bout et le rythme n’était pas bon. Je me sentais bien aux virages 2 et 3 et je me suis crashé juste après. C’est dommage de m’être mis dans le mur avec une erreur si stupide."

Christian Horner, le directeur de Red Bull, est surtout rassuré que son pilote soit indemne : "Le principal est qu’il aille bien. On peut réparer et remplacer la voiture, mais les pilotes sont ce qui est le plus important. Il va bien, il a passé les premiers tests et en aura d’autres demain, mais c’était un gros accident."

Les réparations seront longues, mais Horner ne s’avance pas sur le travail à faire : "C’est une autre histoire. Il y a beaucoup de réparations, il est encore tôt pour dire si l’on devra changer le châssis. On doit récupérer la voiture et juger les dégâts."