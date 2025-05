Sondage - Qu’avez-vous pensé du GP de Monaco avec les deux arrêts obligatoires ?

C’était une première aujourd’hui à Monaco pour le Grand Prix : deux arrêts étaient obligatoires pour tenter de pimenter une course qui n’est qu’une procession sans aucun évènement en course ou condition météo particulière.

Et la Formule 1 a pu faire un vrai test de cette règle adaptée avec une course qui s’est déroulée sans drapeau rouge ou voiture de sécurité pour fausser ce qui était derrière l’intention : provoquer des stratégies décalées, voire très décalées.

Mais ce qui a été craint a aussi eu lieu : Racing Bulls puis Williams F1 ont joué à fond le jeu du ralentissement du peloton pour permettre des arrêts gratuits à leurs pilotes. Au point que certains finissent à deux tours, voire même trois tours !

A l’arrivée les pilotes de F1 et la plupart des patrons d’équipe ont admis qu’il faudra analyser ce qui s’est passé. Et vous qu’en avez-vous pensé ? Donnez votre avis dans le sondage ci-dessous et nous débrieferons cela tous ensemble lors de notre émission Twitch qui aura lieu mercredi à 20h30.

N’hésitez pas aussi à en débattre dans le respect dans l’espace commentaires ci-dessous (scroller la page et attendre que l’espace se charge).