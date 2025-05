La F1 pourrait supprimer le Grand Prix du Canada après 2029

Un nuage noir plane sur l’avenir de la Formule 1 au Canada.

En raison des éditions annulées de l’événement à Montréal pour cause de Covid, le contrat avec la F1 a été prolongé au-delà de sa date d’échéance prévue en 2029, jusqu’en 2031.

Cependant, Le Journal de Montréal a découvert que, "sur la base de documents publics et d’informations obtenues, il semble que la F1 puisse mettre fin au contrat en 2029, selon les termes initialement signés".

Selon un rapport, Liberty Media, propriétaire de la F1, a désigné Montréal comme course potentielle à supprimer pour deux raisons : le désastreux Grand Prix du Canada de 2024 et le fait que les frais annuels de 21 millions de dollars sont "parmi les plus bas" d’un calendrier déjà très chargé de 24 courses.

Le Grand Prix de l’an dernier, selon Le Journal de Montréal, a été "un désastre" : les spectateurs se plaignaient de problèmes d’accès et de visibilité, largement liés aux décisions des autorités locales.

Une source gouvernementale anonyme a indiqué cette semaine que les organisateurs de la course étaient déjà en train de demander à la Formule 1 la possibilité d’une prolongation de contrat à long terme.

"Nous constatons des prolongations d’accords ailleurs, nous avons donc fait part de nos intentions. Les discussions sont cordiales, mais rien n’indique que ce ne soit pas une possibilité."

Il semble cependant que Liberty Media n’a pas du tout l’intention d’entamer des discussions sérieuses avant le Grand Prix du Canada de cette année, dans un mois. L’édition 2025 sera donc certainement un test après les problèmes rencontrés l’an dernier.

"Un travail considérable est en cours sur la mobilité, l’accès et les paddocks," a déclaré une source anonyme proche des organisateurs de la course. "Nous ne voulons pas revivre la même histoire que l’an dernier."

"Nous souhaitons tous que le Grand Prix se déroule bien et que l’événement se maintienne ici."