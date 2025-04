L’Arabie saoudite sera ’un test difficile’ pour Sauber F1 et sa C45

Sauber F1 aura pour objectif de continuer à progresser au sein du peloton de la Formule 1 ce week-end à Djeddah, après un début de saison globalement encourageant. Nico Hülkenberg se veut optimiste malgré un week-end difficile à Bahreïn.

"Djeddah est connu pour être un bon défi, il est rapide, étroit et ne laisse pas de place à l’erreur" explique Hülkenberg. "Le tracé de la piste devrait mieux convenir à notre C45 que ne l’a fait récemment Bahreïn. Pour être compétitifs ici, nous devons nous assurer que tout est réglé dès le départ."

"Pour nous, il s’agira de bien régler la voiture et de trouver l’équilibre dont nous avons besoin pour être rapides à chaque séance. Il s’agit de rester concentré, de s’adapter aux conditions changeantes de la piste en raison de la chaleur et de s’assurer que nous sommes au bon endroit pour profiter de toutes les opportunités qui se présentent à nous."

Gabriel Bortoleto va devoir s’adapter au circuit de la corniche de Djeddah, mais il n’est pas inquiet avant le Grand Prix d’Arabie saoudite : "Djeddah est un circuit rapide et délicat, j’ai déjà couru ici l’année dernière, donc je connais ce tracé."

"Nous avons travaillé dur pour maximiser nos apprentissages jusqu’à présent, et je me concentre sur la poursuite de ces progrès, sur l’amélioration de mes propres performances et sur la recherche d’un résultat compétitif. Mon objectif est de rester concentré, de continuer à progresser et de tirer le meilleur parti de ce week-end."

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, explique en quoi Djeddah sera un véritable défi pour Sauber et sa C45 : "En refermant le chapitre de Bahreïn, nous nous tournons maintenant vers Djeddah pour la dernière étape de ce triplé de courses."

"Le circuit de la Corniche est réputé pour ses difficultés et constitue un test difficile pour toutes les équipes. Bien que nous n’ayons pas obtenu les résultats escomptés ces derniers temps, nous restons concentrés sur l’exploitation de toutes les opportunités offertes par ce week-end."

"Notre priorité est d’extraire tout ce que nous pouvons de la C45, de nous assurer que nous réalisons une performance opérationnelle solide et de nous positionner pour nous battre pour le meilleur résultat possible."