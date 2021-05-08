8 May 2021
F1 - Spanish GP 2021 - Qualifying
Search
|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|01
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:18.245
|1:17.166
|1:16.741
|02
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:18.090
|1:16.922
|1:16.777
|03
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:18.005
|1:17.142
|1:16.873
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:18.041
|1:17.717
|1:17.510
|05
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:18.281
|1:17.743
|1:17.580
|06
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:18.205
|1:17.656
|1:17.620
|07
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:18.264
|1:17.719
|1:17.622
|08
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:18.203
|1:17.669
|1:17.701
|09
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:17.821
|1:17.696
|1:18.010
|10
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:18.281
|1:17.966
|1:18.147
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:18.241
|1:17.974
|12
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:18.190
|1:17.982
|13
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:18.289
|1:18.079
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:18.549
|1:18.350
|15
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:18.445
|1:19.154
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|16
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:18.556
|17
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:18.917
|18
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:19.117
|19
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:19.219
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:19.807
Formula 1 news
8 May 2021
add_circle F1 - Spanish GP 2021 - Qualifying
8 May 2021
add_circle F1 - Spanish GP 2021 - Free Practice 3
7 May 2021
add_circle F1 - Spanish GP 2021 - Free Practice 2
7 May 2021