Spain GP || May 9 || 15h00 (Local time)

F1 - Spanish GP 2021 - Qualifying

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8 May 2021 - 16:13
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 time
01 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:18.245 1:17.166 1:16.741
02 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:18.090 1:16.922 1:16.777
03 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:18.005 1:17.142 1:16.873
04 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:18.041 1:17.717 1:17.510
05 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:18.281 1:17.743 1:17.580
06 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:18.205 1:17.656 1:17.620
07 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:18.264 1:17.719 1:17.622
08 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:18.203 1:17.669 1:17.701
09 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:17.821 1:17.696 1:18.010
10 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:18.281 1:17.966 1:18.147
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11 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:18.241 1:17.974
12 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:18.190 1:17.982
13 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:18.289 1:18.079
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:18.549 1:18.350
15 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:18.445 1:19.154
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16 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:18.556
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:18.917
18 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:19.117
19 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:19.219
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:19.807

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