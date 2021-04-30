30 April 2021
F1 - Portugal GP 2021 - Free Practice 2
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:19.837
|33
|02
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:19.980
|26
|03
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:20.181
|28
|04
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:20.197
|33
|05
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:20.220
|32
|06
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:20.235
|31
|07
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:20.360
|33
|08
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:20.418
|31
|09
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:20.427
|28
|10
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:20.516
|34
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:20.558
|28
|12
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:20.757
|32
|13
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:20.976
|33
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:21.053
|33
|15
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:21.074
|32
|16
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:21.225
|22
|17
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:21.238
|32
|18
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:21.537
|29
|19
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:21.855
|31
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:22.638
|28
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