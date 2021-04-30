Portugal GP || May 2 || 15h00 (Local time)

F1 - Portugal GP 2021 - Free Practice 2

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30 April 2021 - 17:14
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:19.837 33
02 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:19.980 26
03 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:20.181 28
04 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:20.197 33
05 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:20.220 32
06 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:20.235 31
07 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:20.360 33
08 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:20.418 31
09 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:20.427 28
10 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:20.516 34
11 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:20.558 28
12 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:20.757 32
13 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:20.976 33
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:21.053 33
15 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:21.074 32
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:21.225 22
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:21.238 32
18 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:21.537 29
19 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:21.855 31
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:22.638 28

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