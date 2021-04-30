Portugal GP || May 2 || 15h00 (Local time)

F1 - Portugal GP 2021 - Free Practice 1

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30 April 2021 - 13:33
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:19.648 31
02 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:19.673 23
03 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:19.846 22
04 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:19.884 27
05 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:19.967 32
06 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:20.444 31
07 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:20.529 29
08 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:20.635 26
09 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:20.680 27
10 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:20.800 27
11 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:20.894 29
12 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:20.995 30
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:21.090 27
14 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:21.303 31
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:21.381 25
16 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:21.405 31
17 Callum Ilott Alfa Romeo Ferrari C41 1:21.806 21
18 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:21.939 29
19 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:22.293 29
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:24.224 29

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