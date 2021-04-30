30 April 2021
F1 - Portugal GP 2021 - Free Practice 1
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:19.648
|31
|02
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:19.673
|23
|03
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:19.846
|22
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:19.884
|27
|05
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:19.967
|32
|06
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:20.444
|31
|07
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:20.529
|29
|08
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:20.635
|26
|09
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:20.680
|27
|10
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:20.800
|27
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:20.894
|29
|12
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:20.995
|30
|13
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:21.090
|27
|14
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:21.303
|31
|15
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:21.381
|25
|16
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:21.405
|31
|17
|Callum Ilott
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:21.806
|21
|18
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:21.939
|29
|19
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:22.293
|29
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:24.224
|29
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