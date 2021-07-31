Hungarian GP || August 1 || 15h00 (Local time)

F1 - Hungarian GP 2021 - Starting grid

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31 July 2021 - 16:11
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 timePenalty
01 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:16.424 1:16.553 1:15.419 ---
02 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:16.569 1:16.702 1:15.734 ---
03 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:16.214 1:15.650 1:15.840 ---
04 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:17.233 1:16.443 1:16.421 ---
05 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:16.874 1:16.394 1:16.483 ---
06 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:17.081 1:16.385 1:16.489 ---
07 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:17.084 1:16.574 1:16.496 ---
08 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:17.367 1:16.766 1:16.653 ---
09 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:17.123 1:16.541 1:16.715 ---
10 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:17.105 1:16.794 1:16.750 ---
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11 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:17.664 1:16.871 ---
12 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:17.038 1:16.893 ---
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:17.553 1:17.564 ---
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:17.776 1:17.583 ---
15 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:16.649 -:—.--- ---
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16 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:17.919 ---
17 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:17.944 ---
18 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:18.036 ---
19 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:18.922 ---
20 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 -:—.--- +5

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