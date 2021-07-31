31 July 2021
F1 - Hungarian GP 2021 - Starting grid
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|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|Penalty
|01
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:16.424
|1:16.553
|1:15.419
|---
|02
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:16.569
|1:16.702
|1:15.734
|---
|03
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:16.214
|1:15.650
|1:15.840
|---
|04
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:17.233
|1:16.443
|1:16.421
|---
|05
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:16.874
|1:16.394
|1:16.483
|---
|06
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:17.081
|1:16.385
|1:16.489
|---
|07
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:17.084
|1:16.574
|1:16.496
|---
|08
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:17.367
|1:16.766
|1:16.653
|---
|09
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:17.123
|1:16.541
|1:16.715
|---
|10
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:17.105
|1:16.794
|1:16.750
|---
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|---
|11
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:17.664
|1:16.871
|---
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:17.038
|1:16.893
|---
|13
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:17.553
|1:17.564
|---
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:17.776
|1:17.583
|---
|15
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:16.649
|-:—.---
|---
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|---
|16
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:17.919
|---
|17
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:17.944
|---
|18
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:18.036
|---
|19
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:18.922
|---
|20
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|-:—.---
|+5
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