Hungarian GP || August 1 || 15h00 (Local time)

F1 - Hungarian GP 2021 - Free Practice 3

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31 July 2021 - 13:02
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:16.826 20
02 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:16.914 13
03 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:17.055 15
04 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:17.497 20
05 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:17.520 16
06 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:17.772 12
07 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:17.917 12
08 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:17.942 15
09 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:17.992 15
10 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:18.050 16
11 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:18.115 17
12 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:18.174 15
13 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:18.235 15
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:18.461 25
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:18.683 21
16 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:18.794 14
17 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:18.821 15
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:19.113 14
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:19.406 15
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:19.933 16

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