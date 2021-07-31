31 July 2021
F1 - Hungarian GP 2021 - Free Practice 3
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:16.826
|20
|02
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:16.914
|13
|03
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:17.055
|15
|04
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:17.497
|20
|05
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:17.520
|16
|06
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:17.772
|12
|07
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:17.917
|12
|08
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:17.942
|15
|09
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:17.992
|15
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:18.050
|16
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:18.115
|17
|12
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:18.174
|15
|13
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:18.235
|15
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:18.461
|25
|15
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:18.683
|21
|16
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:18.794
|14
|17
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:18.821
|15
|18
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:19.113
|14
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:19.406
|15
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:19.933
|16
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