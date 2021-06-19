19 June 2021
F1 - French GP 2021 - Qualifying
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|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:31.001
|1:31.080
|1:29.990
|02
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:31.237
|1:30.788
|1:30.248
|03
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:31.669
|1:30.735
|1:30.376
|04
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:31.560
|1:30.971
|1:30.445
|05
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:32.079
|1:31.146
|1:30.840
|06
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:31.898
|1:31.353
|1:30.868
|07
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:32.209
|1:31.567
|1:30.987
|08
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:31.733
|1:31.542
|1:31.252
|09
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:32.158
|1:31.549
|1:31.340
|10
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:32.181
|1:31.615
|1:31.382
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|11
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:32.139
|1:31.736
|12
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:32.132
|1:31.767
|13
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:32.722
|1:31.813
|14
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:33.060
|1:32.065
|15
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:32.942
|-:—.---
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|16
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:33.062
|17
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:33.354
|18
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:33.554
|19
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|2:12.584
|20
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|-:—.---
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