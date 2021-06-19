French GP || June 20 || 15h00 (Local time)

F1 - French GP 2021 - Qualifying

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19 June 2021 - 16:12
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 time
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:31.001 1:31.080 1:29.990
02 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:31.237 1:30.788 1:30.248
03 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:31.669 1:30.735 1:30.376
04 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:31.560 1:30.971 1:30.445
05 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:32.079 1:31.146 1:30.840
06 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:31.898 1:31.353 1:30.868
07 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:32.209 1:31.567 1:30.987
08 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:31.733 1:31.542 1:31.252
09 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:32.158 1:31.549 1:31.340
10 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:32.181 1:31.615 1:31.382
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11 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:32.139 1:31.736
12 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:32.132 1:31.767
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:32.722 1:31.813
14 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:33.060 1:32.065
15 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:32.942 -:—.---
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16 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:33.062
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:33.354
18 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:33.554
19 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 2:12.584
20 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 -:—.---

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