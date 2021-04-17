Portugal GP || May 2 || 15h00 (Local time)

F1 - Emilia-Romagna GP 2021 - Starting grid

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17 April 2021 - 15:14
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 timePenalty
01 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:14.823 1:14.817 1:14.411 ---
02 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:15.395 1:14.716 1:14.446 ---
03 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:15.109 1:14.884 1:14.498 ---
04 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:15.413 1:14.808 1:14.740 ---
05 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:15.548 1:14.927 1:14.790 ---
06 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:15.669 1:15.033 1:14.826 ---
07 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:15.009 1:14.718 1:14.875 ---
08 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:14.672 1:14.905 1:14.898 ---
09 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:15.385 1:15.117 1:15.210 ---
10 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:15.522 1:15.138 -:—.--- ---
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11 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:15.406 1:15.199 ---
12 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:15.826 1:15.261 ---
13 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:15.459 1:15.394 ---
14 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:15.653 1:15.593 ---
15 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:15.832 1:15.593 ---
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16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:15.974 ---
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:16.122 ---
18 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:16.279 ---
19 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:16.797 ---
20 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 -:—.--- ---

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