18 April 2021
F1 - Emilia-Romagna GP 2021 - Starting grid
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|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|Penalty
|01
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:14.823
|1:14.817
|1:14.411
|---
|02
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:15.395
|1:14.716
|1:14.446
|---
|03
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:15.109
|1:14.884
|1:14.498
|---
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:15.413
|1:14.808
|1:14.740
|---
|05
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:15.548
|1:14.927
|1:14.790
|---
|06
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:15.669
|1:15.033
|1:14.826
|---
|07
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:15.009
|1:14.718
|1:14.875
|---
|08
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:14.672
|1:14.905
|1:14.898
|---
|09
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:15.385
|1:15.117
|1:15.210
|---
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:15.522
|1:15.138
|-:—.---
|---
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|---
|11
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:15.406
|1:15.199
|---
|12
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:15.826
|1:15.261
|---
|13
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:15.459
|1:15.394
|---
|14
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:15.653
|1:15.593
|---
|15
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:15.832
|1:15.593
|---
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|---
|16
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:15.974
|---
|17
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:16.122
|---
|18
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:16.279
|---
|19
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:16.797
|---
|20
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|-:—.---
|---
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