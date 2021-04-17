Portugal GP || May 2 || 15h00 (Local time)

F1 - Emilia-Romagna GP 2021 - Free Practice 3

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17 April 2021 - 12:03
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:14.958 18
02 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:15.414 17
03 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:15.515 18
04 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:15.551 18
05 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:15.738 21
06 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:15.890 22
07 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:15.908 21
08 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:15.908 19
09 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:16.186 20
10 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:16.228 20
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:16.230 20
12 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:16.245 19
13 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:16.253 17
14 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:16.389 19
15 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:16.427 20
16 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:16.448 22
17 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:16.537 15
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:16.612 22
19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:16.803 23
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:17.398 23

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