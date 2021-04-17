18 April 2021
F1 - Emilia-Romagna GP 2021 - Free Practice 3
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:14.958
|18
|02
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:15.414
|17
|03
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:15.515
|18
|04
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:15.551
|18
|05
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:15.738
|21
|06
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:15.890
|22
|07
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:15.908
|21
|08
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:15.908
|19
|09
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:16.186
|20
|10
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:16.228
|20
|11
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:16.230
|20
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:16.245
|19
|13
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:16.253
|17
|14
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:16.389
|19
|15
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:16.427
|20
|16
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:16.448
|22
|17
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:16.537
|15
|18
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:16.612
|22
|19
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:16.803
|23
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:17.398
|23
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