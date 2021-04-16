18 April 2021
F1 - Emilia-Romagna GP 2021 - Free Practice 2
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:15.551
|25
|02
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:15.561
|26
|03
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:15.629
|30
|04
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:15.834
|30
|05
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:16.371
|28
|06
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:16.411
|25
|07
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:16.419
|26
|08
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:16.485
|23
|09
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:16.513
|25
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:16.737
|25
|11
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:19.817
|27
|12
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:16.823
|29
|13
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:16.835
|27
|14
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:16.999
|5
|15
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:17.092
|27
|16
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:17.179
|31
|17
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:17.273
|27
|18
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:17.281
|24
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:17.350
|28
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:17.857
|16
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