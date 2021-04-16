Portugal GP || May 2 || 15h00 (Local time)

F1 - Emilia-Romagna GP 2021 - Free Practice 2

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16 April 2021 - 15:30
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:15.551 25
02 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:15.561 26
03 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:15.629 30
04 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:15.834 30
05 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:16.371 28
06 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:16.411 25
07 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:16.419 26
08 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:16.485 23
09 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:16.513 25
10 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:16.737 25
11 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:19.817 27
12 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:16.823 29
13 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:16.835 27
14 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:16.999 5
15 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:17.092 27
16 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:17.179 31
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:17.273 27
18 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:17.281 24
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:17.350 28
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:17.857 16

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