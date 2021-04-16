Portugal GP || May 2 || 15h00 (Local time)

F1 - Emilia-Romagna GP 2021 - Free Practice 1

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16 April 2021 - 12:06
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:16.564 23
02 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:16.605 25
03 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:16.622 21
04 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:16.796 13
05 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:16.888 21
06 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:16.888 26
07 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:17.457 23
08 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:17.489 19
09 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:17.739 24
10 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:17.769 23
11 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:17.866 25
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:17.883 16
13 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:17.935 16
14 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:17.984 23
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:18.058 24
16 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:18.228 15
17 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:18.360 20
18 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:18.823 22
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:19.480 18
20 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:19.781 11

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