18 April 2021
F1 - Emilia-Romagna GP 2021 - Free Practice 1
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:16.564
|23
|02
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:16.605
|25
|03
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:16.622
|21
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:16.796
|13
|05
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:16.888
|21
|06
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:16.888
|26
|07
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:17.457
|23
|08
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:17.489
|19
|09
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:17.739
|24
|10
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:17.769
|23
|11
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:17.866
|25
|12
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:17.883
|16
|13
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:17.935
|16
|14
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:17.984
|23
|15
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:18.058
|24
|16
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:18.228
|15
|17
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:18.360
|20
|18
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:18.823
|22
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:19.480
|18
|20
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:19.781
|11
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