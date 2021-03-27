Emilia-Romagna GP || April 18 || 15h00 (Local time)

F1 - Bahrain GP 2021 - Qualifying

Search

27 March 2021 - 17:01
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 time
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:30.499 1:30.318 1:28.997
02 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:30.617 1:30.085 1:29.385
03 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:31.200 1:30.186 1:29.586
04 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:30.691 1:30.010 1:29.678
05 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:30.848 1:30.513 1:29.809
06 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:30.795 1:30.222 1:29.927
07 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:30.902 1:30.099 1:29.974
08 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:31.653 1:30.009 1:30.215
09 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:31.863 1:30.595 1:30.249
10 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:31.261 1:30.624 1:30.601
---------------- --------------- ---------- ---------- ----------
11 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:31.165 1:30.659
12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:30.998 1:30.708
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:30.607 1:31.203
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:31.547 1:31.238
15 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:31.316 1:33.430
---------------- --------------- ---------- ---------- ----------
16 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:31.724
17 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:31.936
18 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:32.056
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:32.449
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:33.273

Formula 1 news

More Formula 1 news
expand_less