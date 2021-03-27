28 March 2021
F1 - Bahrain GP 2021 - Qualifying
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|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:30.499
|1:30.318
|1:28.997
|02
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:30.617
|1:30.085
|1:29.385
|03
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:31.200
|1:30.186
|1:29.586
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:30.691
|1:30.010
|1:29.678
|05
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:30.848
|1:30.513
|1:29.809
|06
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:30.795
|1:30.222
|1:29.927
|07
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:30.902
|1:30.099
|1:29.974
|08
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:31.653
|1:30.009
|1:30.215
|09
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:31.863
|1:30.595
|1:30.249
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:31.261
|1:30.624
|1:30.601
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|11
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:31.165
|1:30.659
|12
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:30.998
|1:30.708
|13
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:30.607
|1:31.203
|14
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:31.547
|1:31.238
|15
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:31.316
|1:33.430
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|16
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:31.724
|17
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:31.936
|18
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:32.056
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:32.449
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:33.273
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