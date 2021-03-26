Emilia-Romagna GP || April 18 || 15h00 (Local time)

F1 - Bahrain GP 2021 - Free Practice 2

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26 March 2021 - 17:06
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:30.847 23
02 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:30.942 25
03 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:31.082 24
04 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:31.127 26
05 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:31.218 23
06 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:31.230 22
07 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:31.294 23
08 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:31.393 24
09 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:31.483 27
10 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:31.503 23
11 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:31.601 24
12 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:31.612 26
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:31.740 27
14 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:31.769 26
15 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:31.770 24
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:31.862 15
17 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:32.331 28
18 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:33.297 24
19 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:33.400 28
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:33.449 19

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