27 March 2021
F1 - Bahrain GP 2021 - Free Practice 2
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:30.847
|23
|02
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:30.942
|25
|03
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:31.082
|24
|04
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:31.127
|26
|05
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:31.218
|23
|06
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:31.230
|22
|07
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:31.294
|23
|08
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:31.393
|24
|09
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:31.483
|27
|10
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:31.503
|23
|11
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:31.601
|24
|12
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:31.612
|26
|13
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:31.740
|27
|14
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:31.769
|26
|15
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:31.770
|24
|16
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:31.862
|15
|17
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:32.331
|28
|18
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:33.297
|24
|19
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:33.400
|28
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:33.449
|19
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