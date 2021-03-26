Barhain GP || March 28 || 18h00 (Local time)

F1 - Bahrain GP 2021 - Free Practice 1

Search

26 March 2021 - 13:35
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:31.394 12
02 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:31.692 17
03 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:31.897 20
04 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:31.921 15
05 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:31.993 14
06 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:32.071 15
07 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:32.195 23
08 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:32.366 15
09 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:32.434 20
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:32.786 16
11 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:33.134 18
12 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:33.157 21
13 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:33.233 20
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:33.329 21
15 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:33.528 20
16 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:33.872 18
17 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:34.127 22
18 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:34.340 22
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:34.501 16
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:34.975 16

Formula 1 news

More Formula 1 news
expand_less