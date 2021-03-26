26 March 2021
F1 - Bahrain GP 2021 - Free Practice 1
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:31.394
|12
|02
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:31.692
|17
|03
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:31.897
|20
|04
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:31.921
|15
|05
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:31.993
|14
|06
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:32.071
|15
|07
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:32.195
|23
|08
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:32.366
|15
|09
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:32.434
|20
|10
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:32.786
|16
|11
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:33.134
|18
|12
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:33.157
|21
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:33.233
|20
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:33.329
|21
|15
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:33.528
|20
|16
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:33.872
|18
|17
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:34.127
|22
|18
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:34.340
|22
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:34.501
|16
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:34.975
|16
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