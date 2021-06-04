French GP || June 20 || 15h00 (Local time)

F1 - Azerbaijan GP 2021 - Free Practice 2

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4 June 2021 - 15:03
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:42.115 22
02 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:42.216 23
03 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:42.243 24
04 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:42.436 22
05 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:42.534 26
06 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:42.693 24
07 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:42.941 25
08 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:43.018 24
09 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:43.020 23
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:43.130 25
11 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:43.156 24
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:43.220 23
13 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:43.298 23
14 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:43.812 21
15 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:43.881 22
16 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:44.184 23
17 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:44.537 24
18 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:45.563 23
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:46.095 12
20 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:46.983 5

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