6 June 2021
F1 - Azerbaijan GP 2021 - Free Practice 2
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:42.115
|22
|02
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:42.216
|23
|03
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:42.243
|24
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:42.436
|22
|05
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:42.534
|26
|06
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:42.693
|24
|07
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:42.941
|25
|08
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:43.018
|24
|09
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:43.020
|23
|10
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:43.130
|25
|11
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:43.156
|24
|12
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:43.220
|23
|13
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:43.298
|23
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:43.812
|21
|15
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:43.881
|22
|16
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:44.184
|23
|17
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:44.537
|24
|18
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:45.563
|23
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:46.095
|12
|20
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:46.983
|5
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