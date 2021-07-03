Austria GP || July 4 || 15h00 (Local time)

F1 - Austrian GP 2021 - Starting grid

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3 July 2021 - 16:09
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 timePenalty
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:04.249 1:03.927 1:03.720 ---
02 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:04.345 1:04.415 1:03.768 ---
03 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:04.833 1:04.483 1:03.990 ---
04 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:04.506 1:04.258 1:04.014 ---
05 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:04.563 1:04.376 1:04.049 ---
06 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:04.841 1:04.412 1:04.107 ---
07 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:04.967 1:04.518 1:04.273 ---
08 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:04.907 1:04.553 1:04.591 ---
09 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:04.927 1:04.547 1:04.618 ---
10 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:04.596 1:04.559 ---
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11 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:04.846 1:04.493 1:04.570 +3
12 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:04.906 1:04.600 ---
13 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:04.977 1:04.719 ---
14 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:04.472 1:04.856 ---
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:04.782 1:05.083 ---
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16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:05.009 ---
17 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:05.051 ---
18 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:05.195 ---
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:05.427 ---
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:05.951 ---

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