3 July 2021
F1 - Austrian GP 2021 - Starting grid
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|Pos.
|Driver
|Team
|Q1 time
|Q2 time
|Q3 time
|Penalty
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:04.249
|1:03.927
|1:03.720
|---
|02
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:04.345
|1:04.415
|1:03.768
|---
|03
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:04.833
|1:04.483
|1:03.990
|---
|04
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:04.506
|1:04.258
|1:04.014
|---
|05
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:04.563
|1:04.376
|1:04.049
|---
|06
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:04.841
|1:04.412
|1:04.107
|---
|07
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:04.967
|1:04.518
|1:04.273
|---
|08
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:04.907
|1:04.553
|1:04.591
|---
|09
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:04.927
|1:04.547
|1:04.618
|---
|10
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:04.596
|1:04.559
|---
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|---
|11
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:04.846
|1:04.493
|1:04.570
|+3
|12
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:04.906
|1:04.600
|---
|13
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:04.977
|1:04.719
|---
|14
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:04.472
|1:04.856
|---
|15
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:04.782
|1:05.083
|---
|—
|----------------
|---------------
|----------
|----------
|----------
|---
|16
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:05.009
|---
|17
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:05.051
|---
|18
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:05.195
|---
|19
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:05.427
|---
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:05.951
|---
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