Austria GP || July 4 || 15h00 (Local time)

F1 - Austrian GP 2021 - Qualifying

Search

3 July 2021 - 16:05
Pos.DriverTeamQ1 timeQ2 timeQ3 time
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:04.249 1:03.927 1:03.720
02 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:04.345 1:04.415 1:03.768
03 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:04.833 1:04.483 1:03.990
04 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:04.506 1:04.258 1:04.014
05 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:04.563 1:04.376 1:04.049
06 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:04.841 1:04.412 1:04.107
07 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:04.967 1:04.518 1:04.273
08 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:04.846 1:04.493 1:04.570
09 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:04.907 1:04.553 1:04.591
10 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:04.927 1:04.547 1:04.618
---------------- --------------- ---------- ---------- ----------
11 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:04.596 1:04.559
12 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:04.906 1:04.600
13 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:04.977 1:04.719
14 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:04.472 1:04.856
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:04.782 1:05.083
---------------- --------------- ---------- ---------- ----------
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:05.009
17 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:05.051
18 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:05.195
19 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:05.427
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:05.951

Formula 1 news

More Formula 1 news
expand_less