3 July 2021
F1 - Austrian GP 2021 - Free Practice 3
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:04.591
|15
|02
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:05.129
|22
|03
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:05.277
|20
|04
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:05.280
|27
|05
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:05.345
|27
|06
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:05.347
|29
|07
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:05.396
|20
|08
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:05.434
|23
|09
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:05.484
|35
|10
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:05.542
|22
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:05.546
|19
|12
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:05.561
|23
|13
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:05.674
|22
|14
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:05.694
|23
|15
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:05.700
|23
|16
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:05.725
|21
|17
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:05.747
|31
|18
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:06.078
|26
|19
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:06.105
|17
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:06.289
|28
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