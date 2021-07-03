Austria GP || July 4 || 15h00 (Local time)

F1 - Austrian GP 2021 - Free Practice 3

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3 July 2021 - 13:04
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:04.591 15
02 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:05.129 22
03 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:05.277 20
04 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:05.280 27
05 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:05.345 27
06 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:05.347 29
07 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:05.396 20
08 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:05.434 23
09 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:05.484 35
10 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:05.542 22
11 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:05.546 19
12 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:05.561 23
13 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:05.674 22
14 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:05.694 23
15 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:05.700 23
16 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:05.725 21
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:05.747 31
18 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:06.078 26
19 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:06.105 17
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:06.289 28

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