Austria GP || July 4 || 15h00 (Local time)

F1 - Austrian GP 2021 - Free Practice 2

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2 July 2021 - 16:04
Pos.DriverCarTimeLaps
01 Lewis Hamilton Mercedes W12 1:04.523 31
02 Valtteri Bottas Mercedes W12 1:04.712 34
03 Max Verstappen Red Bull Honda RB16B 1:04.740 35
04 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR21 1:05.139 33
05 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes AMR21 1:05.268 37
06 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda AT02 1:05.356 37
07 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT02 1:05.379 38
08 Fernando Alonso Alpine Renault A521 1:05.393 34
09 Lando Norris McLaren Mercedes MCL35M 1:05.466 34
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C41 1:05.511 32
11 Sergio Pérez Red Bull Honda RB16B 1:05.516 39
12 Esteban Ocon Alpine Renault A521 1:05.527 36
13 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:05.620 37
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari C41 1:05.624 33
15 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes MCL35M 1:05.698 32
16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:05.708 33
17 George Russell Williams Mercedes FW43B 1:05.819 36
18 Mick Schumacher Haas Ferrari VF-21 1:05.911 35
19 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43B 1:06.014 38
20 Nikita Mazepin Haas Ferrari VF-21 1:06.173 35

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