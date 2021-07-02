3 July 2021
F1 - Austrian GP 2021 - Free Practice 2
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|Pos.
|Driver
|Car
|Time
|Laps
|01
|Lewis Hamilton
|Mercedes W12
|1:04.523
|31
|02
|Valtteri Bottas
|Mercedes W12
|1:04.712
|34
|03
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RB16B
|1:04.740
|35
|04
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:05.139
|33
|05
|Sebastian Vettel
|Aston Martin Mercedes AMR21
|1:05.268
|37
|06
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri Honda AT02
|1:05.356
|37
|07
|Pierre Gasly
|AlphaTauri Honda AT02
|1:05.379
|38
|08
|Fernando Alonso
|Alpine Renault A521
|1:05.393
|34
|09
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:05.466
|34
|10
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:05.511
|32
|11
|Sergio Pérez
|Red Bull Honda RB16B
|1:05.516
|39
|12
|Esteban Ocon
|Alpine Renault A521
|1:05.527
|36
|13
|Carlos Sainz
|Ferrari SF21
|1:05.620
|37
|14
|Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Ferrari C41
|1:05.624
|33
|15
|Daniel Ricciardo
|McLaren Mercedes MCL35M
|1:05.698
|32
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari SF21
|1:05.708
|33
|17
|George Russell
|Williams Mercedes FW43B
|1:05.819
|36
|18
|Mick Schumacher
|Haas Ferrari VF-21
|1:05.911
|35
|19
|Nicholas Latifi
|Williams Mercedes FW43B
|1:06.014
|38
|20
|Nikita Mazepin
|Haas Ferrari VF-21
|1:06.173
|35
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