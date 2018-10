Ogier a connu une deuxième étape de rêve, remontant depuis la cinquième place pour s’emparer du commandement avec sa Ford Fiesta quand l’un de ses rivaux pour le titre qui menait le rallye, Ott Tänak, a garé sa Toyota Yaris touchée par des problèmes mécaniques.

Les quatre premiers du classement se tiennent en seulement 14’’5 mais Thierry Neuville, le troisième prétendant à la couronne, ne figure pas parmi eux. Le leader du championnat a glissé dans un fossé et s’accroche pour inscrire quelques précieux points.

L’avance de Tänak vendredi soir a été presque doublée quand Neuville, qui était deuxième, a perdu 45 secondes, le temps que sa Hyundai i20 ne soit ramenée sur la route avec l’aide de spectateurs présents dans Sweet Lamb Hafren.

“À un moment, ça doit arriver quand on pilote à la limite depuis le début de l’année. J’ai fait une erreur et je la paye”, a admis le Belge.

Tänak avait plus de 40 secondes d’avance quand il s’est immobilisé après quatre kilomètres lors du second passage dans la même spéciale. La raison n’en a pas été confirmée, mais il semble qu’une lourde réception ait endommagé le protège carter de la voiture et cassé le radiateur.

Ce retrait a donc fait le bonheur d’Ogier. Trois victoires en neuf spéciales sur des routes forestières s’asséchant en permanence donnent au Français un avantage de 4’’4 sur Latvala, une perspective plus qu’inattendue 24 heures plus tôt quand il avait perdu le premier et le deuxième rapport.

“Cela a été une grosse lutte depuis le début de la journée. Je suis à fond mais content de ce que j’ai fait. J’ai donné tout ce que j’avais et je continuerai demain. C’est dommage pour Ott, il était clairement à un autre niveau ce week-end”, a dit Ogier.

Latvala a pris le dessus sur son autre équipier chez Toyota, Esapekka Lappi, le matin et est resté sur les talons d’Ogier toute la journée. Il a terminé frustré d’avoir perdu des secondes cruciales quand, aveuglé par le soleil au début de la dernière spéciale, il a calé dans une épingle.

Lappi suit à 7’’4 de son compatriote et Craig Breen demeure lui aussi en lice, seulement 1’’7 plus loin avec sa Citroën.

L’autre C3 de Mads Østberg est cinquième après avoir remporté une spéciale dans la matinée, alors qu’un Andreas Mikkelsen revigoré est remonté à la sixième place et en tête d’un trio de Hyundai. Le Norvégien a remporté trois spéciales pour devancer Hayden Paddon et Neuville.

Le leader du WRC2, Harri Rovanperä, et son coéquipier au sein de Skoda Motorsport, Pontus Tidemand, complètent le top 10 provisoire.

La dernière étape de dimanche comprendra trois spéciales pour 55,64 kilomètres chronométrés dans le nord du Pays de Galles. De façon inhabituelle, la TV Power Stage sera la deuxième du jour, à Gwydir. Le rallye culminera avec un second passage dans la spéciale sur asphalte de Great Orme Llandudno, longeant la côte avant d’atteindre les rues de Llandudno et l’arrivée sur le front de mer.