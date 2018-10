Ott Tänak garde fermement le contrôle du Dayinsure Wales Rally GB après avoir augmenté son avance durant la boucle matinale du samedi dans les forêts tracées au centre du Pays de Galles.

L’erreur du leader au championnat Thierry Neuville, ce matin, a permis à Tänak de virtuellement doubler son avantage et l’Estonien a atteint la zone de changement de pneus de la mi-journée, à Newton, avec 48’’0 d’avance.

Il s’est imposé sur les 19,48 km de la spéciale de Dyfi, sa seule victoire de la matinée, et n’a pas été perturbé par les ennuis de Neuville, ni par l’autre candidat au titre Sébastien Ogier, ni par des dégâts à l’avant droit du package aéro de sa Toyota Yaris.

“J’ai mon boulot à faire et les autres ont leur boulot à faire. Je ne m’occupe pas de ce qu’ils font. L’après-midi sera difficile, les routes sont polies et ce sera terriblement glissant. Je ne sais pas pourquoi, je manque un peu de puissance mais le châssis fonctionne bien”, a-t-il indiqué.

Les pistes en terre humides et boueuses des deux premières spéciales ont fait place à des conditions plus sèches, le soleil faisant sa première apparition du week-end alors qu’une lutte à quatre acharnée se déroulait pour la deuxième place.

Ogier emmène ce quatuor avec sa Ford Fiesta, mais le Français ne compte que 1’’7 d’avance sur la Yaris de Jari-Matti Latvala et doit penser à la situation au championnat après l’erreur de Neuville.

“C’est un peu différent maintenant, donc nous ne pouvons rouler à fond comme dans la première spéciale de ce matin”, a-t-il déclaré.

Latvala s’est montré le plus rapide dans la dernière spéciale de Dyfnant, pour compter 2’’5 d’avance sur son équipier Esapekka Lappi qu’il avait dépassé dans la précédente.

Craig Breen est 3’’2 plus loin, en cinquième position sur sa Citroën C3, mais les quatre pilotes se tiennent en seulement 7’’4 et tout reste à jouer pour les deuxième et troisième marches du podium.

Mads Østberg vient ensuite, le Norvégien ayant terminé la spéciale de Dyfnant avec une banderole publicitaire et la structure en métal qui la soutenait accrochées à sa C3.

Les Hyundai i20 occupent les trois positions suivantes. Hayden Paddon compte 7’’8 d’avance sur Andreas Mikkelsen qui ouvre la route et a été le plus rapide dans Gartheiniog, Neuville suivant à 1’’6 du Norvégien qui l’a dépassé après l’ES13.

“On continue d’attaquer. On avait choisi les pneus medium à l’avant ce matin mais on a été surpris par le grip et on est sortis. On ne renonce pas”, a-t-il expliqué.

Leader du WRC 2, Kalle Rovanperä complète le top 10 provisoire.