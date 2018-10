Le leader du championnat Thierry Neuville a vu ses espoirs de titre subir un sacré coup samedi matin au Dayinsure Wales Rally GB, puisqu’il a plongé de la deuxième à la huitième place après avoir glissé dans un fossé.

Le désespoir de Neuville contraste avec la situation du champion du monde et rival du Belge pour le titre, Sébastien Ogier. Le Français a sorti la grosse attaque dont il a le secret pour passer à la deuxième place du général après les deux premières spéciales très boueuses.

Neuville avait conservé cette deuxième place après la spéciale d’ouverture de la matinée, Myherin, remportée par Ogier. Le Français s’est bien remis de ses ennuis de boîte du vendredi et sa Ford Fiesta remontait à alors en troisième position à 2’’2 de la Hyundai.

Mais tout a changé non loin de l’arrivée de l’ES11 de Sweet Lamb Hafren, quand Neuville a glissé au large dans un virage à droite boueux et sa Hyundai i20 s’est retrouvée coincée dans le fossé. Elle a été remise sur la route avec l’aide de spectateurs, mais le Belge a perdu plus de 45 secondes.

“À un moment, ça doit arriver quand on pilote à la limite depuis le début de l’année. C’est ma première erreur après laquelle je reste bloqué quelque part depuis le Monte-Carlo. C’est de ma faute”, a expliqué Neuville.

L’i20 n’a subi que des dégâts mineurs et Neuville s’est arrêté pour vérifier que tout allait bien après avoir quitté le point stop de la spéciale de Dyfi.

Ogier se retrouve à 43’’2 du leader Ott Tänak, qui s’est classé troisième dans Myherin et deuxième dans Sweet Lamb Hafren avec sa Toyota Yaris. Les conditions sont allées en s’empirant avec les passages des voitures, car les routes forestières sont de plus en plus lisses, mais l’Estonien est satisfait.

Esapekka Lappi est grimpé à la troisième place sur une autre Yaris, le Finlandais dépassant son équipier et compatriote Jari-Matti Latvala bien que disant ne pas être suffisamment courageux sur ces routes glissantes en forêt.

Il est à 1’’8 d’Ogier et 1’’1 devant Latvala, qui s’est plaint d’avoir eu du sous-virage.

Craig Breen est cinquième sur sa Citroën C3, et son équipier Mads Østberg complète le top 6. Le Norvégien, qui a monté de nouveaux amortisseurs ce matin, a tiré un avantage de sa deuxième position sur la route pour gagner la spéciale de Sweet Lamb Hafren avec 0’’7 d’avance sur Tänak.

Contrairement à son équipier chez M-Sport Elfyn Evans, Teemu Suninen n’a pas pu repartir en Rally2 après que l’arceau de sécurité de sa Fiesta a été lors de sa sortie de route dans la dernière spéciale de vendredi.