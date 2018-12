Avant le début de la saison 5 de Formule E, DS TECHEETAH a officialisé le renouvellement du contrat du Champion Formula E en titre Jean-Éric Vergne.

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons signé un contrat à long terme avec Jean-Éric Vergne. Il a joué un rôle essentiel dans nos succès et le titre de Champion Pilotes a été un moment mémorable pour nous tous. Jean-Éric est avec nous depuis la troisième saison et il est un important pilier dans la construction de notre équipe. Nous sommes très heureux d’annoncer que nous poursuivons notre partenariat. Avoir deux pilotes de classe mondiale avec nous est un atout considérable pour atteindre nos objectifs. Nous travaillons pour conquérir d’autres titres », a déclaré Edmund Chu, Président de DS TECHEETAH.

« En premier lieu, je voudrais remercier DS TECHEETAH pour la confiance que l’équipe m’accorde. C’est ma famille depuis plusieurs saisons et je trouve fantastique de pouvoir continuer à travailler ensemble. Nous avons réussi quelque chose d’exceptionnel en décrochant le titre la saison dernière et l’équipe est motivée pour faire encore mieux cette année. Il existe tellement de variables en sport automobile. L’engagement mutuel matérialisé par la signature de ce contrat nous permet de nous projeter sur une stratégie à long terme. Nous visons d’autres succès en tant qu’équipe. D’abord, il faut se concentrer sur l’E-Prix d’Ad Diriyah qui aura lieu demain. C’est très motivant de voir où nous en sommes face à la concurrence. La piste promet d’être magnifique et j’aime piloter DS E-TENSE FE19 ! », explique Jean-Éric Vergne.

« Cet engagement à long terme entre DS TECHEETAH et Jean-Éric Vergne, le Champion en titre de Formula E, est une grande satisfaction pour DS Automobiles. Au-delà de sa pointe de vitesse et de son expérience, Jean-Éric est un parfait ambassadeur pour notre marque. Avec André Lotterer, nous possédons assurément l’une des plus belles paires de pilotes sur la grille de départ pour porter les DS E-TENSE FE19 vers les sommets. C’est très motivant et c’est un atout dans l’accélération du développement des technologies électrifiées de demain pour DS », conclut Xavier Mestelan Pinon, Directeur de DS Performance.