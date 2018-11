Avec les deux principaux titres du Championnat du Monde FIA des Rallyes en jeu ce week-end au Kennards Hire Rally Australia (15-18 novembre), le directeur de M-Sport Ford World Rally Team Malcolm Wilson a qualifié cette finale de « rallye a l’état pur ».

Sébastien Ogier, Thierry Neuville et Ott Tänak sont encore en lice pour la couronne chez les pilotes, tout comme leurs équipes respectives du côté des constructeurs avant d’aborder les spéciales de terre de la Nouvelle-Galles du Sud.

À la tête de M-Sport Ford, l’équipe tenante des deux titres, Malcolm Wilson espère que Sébastien Ogier pourra apporter de nouveaux trophées à ses hommes avant de rejoindre Citroën Racing en 2019.

« Je ne me souviens pas d’un championnat aussi serré avant la finale », a-t-il confié. « C’est du rallye à l’état pur et je suis vraiment impatient de vivre ce dénouement. Sébastien et Julien [Ingrassia] sont aux avant-postes avec seulement trois petits points d’avance, mais ils sont néanmoins devant. Ils savent comment remporter des titres et ils se sont déjà imposés en Australie. Toute l’équipe est derrière eux et nous sommes bien déterminés à les voir finir notre aventure commune de la meilleure manière ! »

Derrière le duo français de la structure britannique, on retrouve l’équipage belge du Hyundai Shell Mobis, dont le directeur Michel Nandan s’attend à une bataille de toute beauté en Australie.

« Ce sera loin d’être facile », a-t-il reconnu. « Les quatre constructeurs viseront la victoire pour finir l’année en beauté. Cela devrait offrir un superbe rallye pour conclure cette saison fascinante de la plus belle des manières. »

À Coffs Harbour, Toyota Gazoo Racing visera ses premiers titres depuis son retour en WRC au début de l’an dernier. Tommi Mäkinen est confiant sur les chances de réussite de son équipe lors de cette finale.

« Avec ses hauts et bas, la saison a été passionnante et tout est en place pour une finale à couper le souffle », a confié le Finlandais. « Nous avons l’occasion fantastique de remporter un championnat dès notre deuxième année. Ce serait une formidable réussite. »