Le podium finlandais de Jari-Matti Latvala a mis fin à une série de cinq abandons consécutifs qui avaient entamé sa confiance.

Triple vainqueur du Neste Rally Finland, Jari-Matti Latvala a pris la troisième place cette année après s’être échoué à quelques secondes de Mads Østberg. Alors qu’il n’avait pas connu un rallye sans problème depuis la Suède en février, le pilote Toyota Gazoo Racing a sembli revigoré le week-end dernier.

« Je n’avais jamais abandonné sur cinq rallyes de suite », confiait-il au micro de WRC.com. « Cinq manches où je n’ai pas fait toutes les spéciales. C’était un moment creux et difficile, très dur mentalement, mais je suis soulagé. »

Durant l’épreuve, le Finlandais a travaillé en étroite collaboration avec le préparateur psychique Niilo Konttinen du KIHU Research Institute for Olympic Sports. Ce dernier semblait lui avoir permis de retrouver sa confiance et sa concentration.

« Niilo est une véritable institution et il a fait de l’excellent travail », détaillait Jari-Matti Latvala. « Il m’a aidé à retrouver le bon chemin. Quand l’estime de soi chute, on ne peut pas rebondir tout de suite après. Il faut tout reconstruire et la victoire devient envisageable par la suite. »

Jari-Matti Latvala avait d’abord bataillé face à Teemu Suninen et Hayden Paddon. Le pilote de la Toyota Yaris WRC reconnaissait toutefois qu’une meilleure entame aurait pu permettre un doublé du constructeur japonais.

« J’aurais dû me réveiller plus tôt ! », ajoutait-il. « Je ne suis entré dans le bon rythme que samedi après-midi. Mais au final, le plus important est que je l’ai retrouvé et cela m’a permis d’hausser le ton. C’est important pour la suite. »