Andreas Mikkelsen a retrouvé la tête du Rallye de Turquie samedi en milieu de journée, après une matinée mouvementée qui a éliminé le leader du WRC, Thierry Neuville, et forcé son rival pour le titre, Sébastien Ogier, à lutter pour rester dans la course.

Neuville a été le premier à rencontrer des problèmes. La suspension avant gauche de sa Hyundai i20 a cassé dans la spéciale d’ouverture d’Yeşilbelde et transpercé le capot moteur.

Après avoir été plus rapide de huit secondes qu’Ogier au précédent intermédiaire, il s’est traîné jusqu’à l’arrivée qu’il a atteint avec trois minutes et demie de retard. Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul ont inversé des pièces de suspension avant et arrière sur le bord de la route, essayant de continuer, mais les dégâts étaient trop importants et ils ont dû renoncer.

Ogier a signé le meilleur temps avec sa Ford Fiesta pour compter 25’’5 d’avance sur Mikkelsen. Mais de façon incroyable, il a connu à son tour des problèmes dans Datça, terminant avec un bras de suspension cassé.

Le Français et son copilote Julien Ingrassia ont tenté de remplacer la pièce mais la réparation s’est avérée compliquée et très coûteuse en temps.

Leur équipier Elfyn Evans s’est arrêté pour ajouter ses conseils à ceux des ingénieurs de l’équipe sur le parc d’assistance, de même qu’Henning Solberg, qui connaît bien la Ford Fiesta, un peu plus tard.

Finalement parvenu à ses fins, Ogier est arrivé au départ de la spéciale suivante d’Içlemer avec six minutes de retard et a encaissé 60 secondes de pénalité. La réparation a tenu et il s’est offert le meilleur chrono, 6’’4 devant Mikkelsen. Il se retrouve quatrième au général, à 46’’1 de la tête.

"Je pensais qu’on n’y arriverait jamais, franchement. On a eu beaucoup de mal à remettre le bras de suspension en place, on a perdu énormément de temps. J’ai vraiment failli baisser les bras parce que je n’avais plus d’énergie, j’ai vraiment tout donné", a expliqué Ogier.

"C’est frustrant, encore une fois ça n’est qu’un manque de chance. C’est arrivé au milieu de la route, derrière un ’ciel’. Je n’ai même pas vu ce qu’il y avait – apparemment un trou ou quelque chose. C’est comme ça, on va se battre, on peut encore aller chercher le podium."

Mikkelsen a remporté Datça avec sa i20 et est rentré à l’assistance avec une avance de 36’’3 sur Ott Tänak, qui s’est fait sa propre frayeur après avoir endommagé la direction assistée de sa Toyota. Il est néanmoins passé devant son équipier Jari-Matti Latvala pour 2’’1.

Derrière Ogier, Hayden Paddon est cinquième, bien qu’ayant calé dans Datça,, et Craig Breen est sixième après avoir manqué une épingle dans la même spéciale. Teemu Suninen, Solberg, Chris Ingram, leader du WRC2, et Jan Kopecký complètent le top 10.

Esapekka Lappi a rejoint la liste des abandons après avoir heurté un talus, sa Yaris étant restée bloquée sur un remblai escarpé. Le Finlandais et son copilote Janne Ferm sont sortis mais la voiture a plongé dans la pente quelques minutes plus tard.