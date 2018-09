Andreas Mikkelsen a repris la tête du Rallye de Turquie après avoir remporté la dernière spéciale de la boucle matinale du vendredi matin sur une terre très cassante.

À bord de sa Hyundai i20, le Norvégien a devancé Sébastien Ogier d’un dixième sur les 12,57 km de Çiçekli, la plus courte de cette journée, pour rentrer au parc d’assistance d’Asparan avec 6’’3 d’avance sur Craig Breen.

Mikkelsen a été l’unique pilote à parier sur les pneus medium de Michelin pour ces pistes cassantes et a terminé la boucle avec des gommes encore en bon état. “Je pense que la spéciale du milieu a fait la différence, j’ai vraiment essayer de les préserver dans celle-là. Je pense que les medium étaient le bon choix’”, a-t-il déclaré.

Breen, qui avait délogé Mikkelsen de la tête dans la première spéciale du jour, s’est donc vu retourner le compliment dans la dernière.

“J’ai juste été un peu trop prudent par endroits. J’ai eu un gris impact à l’avant gauche au début et pensé que je pourrais avoir crevé, mais tout semble aller. Ce sera difficile cet après-midi, ce sera avant tout de la survie”, a expliqué le pilote Citroën.

Les pilotes qui s’élançaient loin dans l’ordre de départ ont trouvé plus de grip sur des routes balayées par ceux partis devant eux, et Mads Østberg en a bénéficié pour prendre la troisième place. Il n’est qu’à 1’’9 de son équipier Breen et 4’’9 devant le leader du championnat, Thierry Neuville.

Le Belge a été l’exception qui confirme la règle en matière de balayage. Premier sur la route, il a eu à affronter les pires conditions avec sa Hyundai i20 mais a néanmoins remporté Ula, deuxième spéciale de la matinée.

“On a été aidés par la poussière au début de la première spéciale car j’avais une vue dégagée. C’était un désastre d’être premier sur la route mais cette dernière spéciale a été la meilleure. Il y avait moins de grosses pierres sur la route mais plus de sable”, a dit Neuville.

Hayden Paddon est cinquième sur une autre i20, inquiété par la tenue de route de sa voiture dans Ula et craignant avoir cassé quelque chose à l’arrière. Il pointe 7’’3 derrière Neuville et compte 2’’8 d’avance sur Jari-Matti Latvala et sa Toyota.

Le Finlandais a dit regretter d’avoir été trop prudent et manqué de grip dans Çiçekli, mais détient un mince avantage de 0’’4 sur la Ford Fiesta d’Ogier.

Les Yaris d’Esapekka Lappi et Ott Tänak sont huitième et neuvième, les deux pilotes se plaignant d’un manque de motricité. “Ça saute sur les grosses pierres et ça n’absorbe vraiment rien”, a dit l’Estonien.

Teemu Suninen complète le top 10 mais les difficultés ont continué pour son équipier chez M-Sport, Elfyn Evans. Le Gallois a concédé deux minutes supplémentaires, en raison d’une casse probable de différentiel ayant causé une fuite d’huile, et bien cru devoir abandonner.