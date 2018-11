Chez les constructeurs aussi, la course au titre connaîtra son dénouement au Kennards Hire Rally Australia (15-18 novembre). Trois d’entre eux peuvent encore remporter l’un des trophées les plus convoités du sport automobile.

Avant la finale de cette saison passionnante, Toyota Gazoo Racing mène avec 331 points devant Hyundai Shell Mobis (319 points) et M-Sport Ford (306 points), toujours en course pour le titre mondial puisque 43 unités peuvent être inscrites en cas de doublé. Chacune de ces trois équipes possède d’ailleurs un pilote pouvant être sacré en Nouvelle-Galles du Sud !

Tommi Mäkinen estime que les progrès récents réalisés par son équipes sur terre aideront le constructeur japonais a remporter son premier Championnat du Monde des Rallyes depuis son retour en 2017.

« Ce ne sera pas facile, mais nous avons des raisons d’être confiants », a expliqué le Finlandais. « Nous avons affiché de belles performances sur terre en Grande-Bretagne et en Espagne et il semble que nous ayons progressé dans les conditions que nous devrions retrouver en Australie. Tout le monde travaille dur pour atteindre notre objectif et je pense qu’avec une voiture et des pilotes solides, nous avons de bonnes chances d’y arriver. »

Hyundai compte aussi jeter toutes ses forces dans la bataille pour obtenir son premier titre en WRC, mais Michel Nandan sait que son équipe doit reprendre des couleurs après avoir perdu la tête des deux championnats.

« Tout est encore ouvert au moment de partir pour l’Australie », a confié le directeur de l’équipe. « D’un côté, nous savons que nous avons perdu notre avantage sur les derniers rallyes, mais de l’autre côté, nous sommes plus déterminés que jamais pour remporter un premier titre. »

M-Sport Ford aura plus de travail pour défendre sa couronne, mais Malcolm Wilson se veut optimiste sur les points que peuvent ramener Teemu Suninen et Elfyn Evans aux côtés de Sébastien Ogier : « Ce sera dur, c’est sûr, mais tout est possible et je sais qu’Elfyn et Teemu ont envie de jouer leur rôle et d’obtenir d’excellents résultats. »