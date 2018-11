La conquête du titre pour Toyota Gazoo Racing est arrivée plus tôt que prévu selon le directeur de l’équipe Tommi Mäkinen.

Toyota Gazoo Racing a remporté le Championnat Constructeurs avec la victoire de Jari-Matti Latvala le week-end dernier au Kennards Hire Rally Australia. Pour le constructeur japonais, il s’agit de la première couronne obtenue depuis son retour début 2017.

Toyota avait également une chance d’être sacré chez les pilotes par l’intermédiaire d’Ott Tänak, auteur de trois victoires consécutives en deuxième partie de saison. Même si les espoirs de l’Estonien ont finalement été vains, Tommi Mäkinen se réjouit de la progression rapide de son équipe.

« Nous avons lancé ce projet il y a trois ans et demi et nous l’avons développé bien plus vite que nous l’avions imaginé », a-t-il confié. « L’an dernier, nous étions là pour apprendre et emmagasiner des données. Dans la deuxième partie de saison, nous avons trouvé beaucoup d’axes d’améliorations sur la voiture. C’est le résultat de l’immense effort fourni par chacun au sein de l’équipe. Je suis convaincu que ce succès nous motivera d’autant plus pour poursuivre nos progrès en 2019. »

Le Finlandais explique également que le titre de Toyota est grandement dû aux efforts menés pour constamment améliorer les performances de la Yaris WRC tout au long de la saison.

« En 2016 et en 2017, nous apprenions et nous analysions différents aspects », a-t-il expliqué. « Ensuite, nous avons véritablement commencé à développer la voiture en 2018. À un moment de la seconde moitié de saison, nous avons encore trouvé d’autres éléments où nous pouvions mieux faire. Cette démarche a été incroyablement efficace de notre côté. »

Désormais détenteur de son premier titre mondial en qualité de directeur d’équipe, Tommi Mäkinen a pu partager sa joie avec Akio Toyoda, le président de Toyota et du Toyota Gazoo Racing.

« En tant que président, je ne peux être que reconnaissant d’avoir obtenu un tel résultat dès la deuxième année de notre défi de retrouver le WRC après dix-huit ans d’absence », a-t-il confié. « Je remercie vraiment Tommi, qui n’a cessé d’améliorer la Yaris WRC pour remporter ce titre, tous les membres de l’équipe qui l’ont soutenu, mais aussi les six pilotes et copilotes ayant mené la Yaris vers notre objectif. »