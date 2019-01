Dan Ticktum va prendre part aux F3 Asia Winter Series, qui débutent ce week-end, pour tenter d’obtenir les cinq points qu’il lui manque pour avoir sa superlicence. Le Britannique y participera avec l’équipe Hitech.

"J’ai vraiment hâte d’y prendre part" admet Ticktum. "La principale raison est d’obtenir quelques points de superlicence en plus, mais je veux profiter de ce temps en piste sur deux tracés prestigieux, donc j’ai hâte que ça commence."

Des tracés qui seront ceux de Buriram, en Thaïlande, et de Sepang en Malaisie. La victoire dans le championnat rapporte dix points, la deuxième place en donne sept, et la troisième en offre cinq, ce qui oblige le pilote à terminer sur le podium du championnat pour valider son précieux sésame.

S’il y parvient, on peut légitimement se demander les plans de Red Bull pour la saison à venir. S’il semble cruel de déjà voir Daniil Kvyat et Alexander Albon, les titulaires de Toro Rosso pour la saison à venir, sur un siège éjectable, on sait que Red Bull n’a jamais ménagé ses pilotes face à d’autres talents.