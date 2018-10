Honda a annoncé que Tiago Monteiro fera un retour très attendu en course automobile lors de la prochaine manche de la Coupe du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCR qui se tiendra à Suzuka, au Japon.

Le Portugais de 42 ans pilotera une Honda Civic Type R TCR de l’équipe Boutsen Ginion Racing qui, en son absence, avait été confiée à Benjamin Lessennes et Ma Qing Hua

Tiago sort d’une période intense de rétablissement après avoir subi plusieurs traumatismes, crâniens et lésions au cervicales lors d’un accident survenu en septembre 2017. Il reprendra sa carrière en compétition sur le même circuit que celui sur lequel il avait effectué ses débuts avec Honda en Championnat du Monde des Voitures de Tourisme en 2012.

Conformément à l’avis des médecins, il ne pilotera cependant pas pour la finale de la saison de WTCR à Macao. En revanche, il assistera à l’événement en tant que conseiller de l’équipe.

Tiago Monteiro a dit : « Je ne peux pas décrire le sentiment que je ressens à l’idée d’être de retour. Je suis passé par des phases où il semblait qu’il y avait peu d’espoirs, mais je n’ai justement jamais perdu l’espoir que ce jour arrive. J’ai gardé la même détermination de travailler encore plus que d’habitude pour retrouver la place qui est la mienne. Assister aux week-ends de course cette année, et regarder d’autres personnes faire le travail qui me revenait a été un déchirement, mais aussi une énorme motivation. Je pense donc que Suzuka sera un week-end chargé en émotions. Le fait que je revienne sur le circuit de Honda – au même endroit que là où j’ai fait mes débuts pour Honda en 2012 – est également un événement à part et c’est l’endroit idéal pour les remercier de la foi et du soutien qu’ils m’ont toujours témoignés pendant mon rétablissement. Je ne me fixe pas d’objectif. Je veux simplement prendre du plaisir, être à l’aise et rouler à mon rythme avant de revenir à plein-temps en 2019. C’est pourquoi, en accord avec le corps médical, je ne courrai pas à Macao. Je suis reconnaissant envers les spécialistes qui sont de grands professionnels qui m’ont aidé lors de mon rétablissement, envers ma famille, mes amis et mes supporters. Vous avez été incroyables pendant tout ce temps. »