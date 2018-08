Au terme d’un week-end difficile au Neste Rally Finland, Thierry Neuville a confié son soulagement de n’avoir perdu que six points face à son rival Sébastien Ogier.

En tant que leader du championnat, le Belge avait la délicate mission d’ouvrir la route durant l’intégralité de la première étape. Dans ce rôle, le pilote Hyundai perdait énormément de temps à balayer pour ses adversaires.

Cet handicap, ainsi qu’une erreur dans ses notes lui faisant frôler un arbre, le reléguait au dixième rang vendredi soir. Thierry Neuville parvenait tout de même à gagner une place pour repartir de Finlande avec deux points en poche. Il s’offrait également deux points bonus sur la Power Stage contrairement à Sébastien Ogier, cinquième du classement général.

Ses efforts lui permettent ainsi de conserver la tête du classement général avec vingt-et-un points d’avance sur le Français.

« L’ordre des départs a beaucoup conditionné le week-end », jugeait-il. « Même sans notre erreur vendredi, je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux. Nous devons l’accepter et nous concentrer pour finir chaque spéciale sans problème. L’objectif principal était de limiter la casse face à Sébastien Ogier. C’est ce que nous avons fait du mieux que nous pouvions. »

De son côté, Sébastien Ogier reçevait l’aide de ses équipiers Elfyn Evans et Teemu Suninen puisque l’équipe M-Sport leur ordonnait de perdre du temps pour permettre au Français de remonter.

Elfyn Evans ralentissait ainsi délibérément dans l’avant-dernière spéciale du vendredi pour que son équipier bénéficie d’une meilleure position de départ samedi. Enfin, Teemu Suninen pointait deux minutes trop tard avant la Power Stage pour écoper de vingt secondes de pénalité.

« Nous ne pouvions rien faire de plus ce week-end », assurait le Belge au micro de WRC.com. « Cela n’allait pas mieux pour lui, mais il a été aidé vendredi et dimanche. Grâce à cela, il a pu bénéficier de meilleures conditions et nous ne pouvions pas nous battre avec lui. »