Le Finlandais est déterminé à faire forte impression pour sa première saison complète dans la catégorie reine du WRC.

Après des programmes partiels en 2017 et 2018, Teemu Suninen pilotera désormais une Fiesta WRC du M-Sport Ford World Rally Team sur les quatorzes épreuves de la saison au côté d’Elfyn Evans.

Considéré à vingt-quatre ans comme l’un des espoirs finlandais les plus prometteurs, Teemu Suninen s’est fixé des objectifs clairs cette année.

« Mon but est d’être plus régulier et de terminer dans les six premiers du Championnat du Monde FIA des Rallyes », a-t-il confié au micro de wrc.com. « L’an dernier, j’ai eu un peu de mal sur certaines manches en raison de mon manque d’expérience. Cette fois, je crois que je peux faire mieux avec davantage d’expérience et d’essais par rapport à l’an dernier. Jusqu’ici, mon principal objectif a toujours été de faire une saison complète en WRC. La prochaine étape est dorénavant de signer quelques victoires ou podiums. »

Sébastien Ogier parti chez Citroën, Teemu Suninen et Elfyn Evans se doivent d’être à la hauteur pour défendre les couleurs de M-Sport Ford. Néanmoins, le Finlandais estime que son départ pourrait jouer à sa faveur.

« Sébastien est un multiple champion du monde en titre », explique-t-il. « Cela lui permettait de mettre l’équipe sous pression pour la faire progresser. Maintenant, je peux avoir un plus grand rôle dans l’équipe et avoir une influence sur la voiture. Il y aura aussi plus d’essais. L’an dernier, je n’ai eu que huit jours d’essais et aucun test avant les rallyes. Je devais m’installer au volant en espérant que tout allait bien. »

Après trois saisons avec Mikko Markkula, Teemu Suninen sera désormais navigué par Marko Salminen au sein d’un duo qui fera ses grands débuts dès le Rallye Monte-Carlo (24-27 janvier).

Le mois dernier, Teemu Suninen a pris ses marques au volant de la dernière spécification de la M-Sport Ford Fiesta WRC : « La voiture semble vraiment facile à piloter, elle est prévisible et l’équilibre est bon. »