Teemu Suninen estime qu’il aura beaucoup à apprendre ce week-end à l’occasion de ses débuts en World Rally Car à l’ADAC Rallye Deutschland.

Le pilote M-Sport Ford World Rally Team possède une vaste expérience sur les spéciales allemandes où il s’est illustré ces trois dernières années en WRC2. En 2015, il y avait même signé son meilleur résultat en se classant sixième.

Néanmoins, le Finlandais disposera ce week-end d’une Ford Fiesta WRC, plus puissante, et il sait qu’il devra entrer rapidement dans le grand bain.

« Ce sera ma première au volant d’une World Rally Car sur l’asphalte et donc un grand plongeon dans l’inconnu », confie-t-il. « Je ne connais rien de ces voitures sur cette surface et je vais avoir beaucoup de choses à apprendre. Ce rallye sera donc plein d’interrogations, déjà qu’il s’agit d’une des manches les plus dures du calendrier. Les routes se salissent toujours rapidement, mais j’espère avoir vite confiance pour progresser dans de telles conditions. »

Teemu Suninen a eu l’occasion de prendre le volant de la Ford Fiesta WRC en Allemagne lors d’essais menés la semaine dernière. Malcolm Wilson, directeur de son équipe, pense que son jeune protégé saisit l’importance de l’épreuve basée dans la Sarre.

« Un week-end difficile attend Teemu », estime le Britannique. « C’est un grand pas dans sa carrière, mais je suis convaincu qu’il a hâte de relever le défi. »

M-Sport Ford a confirmé que le Finlandais ne disposerait pas du nouveau package aérodynamique introduit par son équipier Sébastien Ogier au Neste Rally Finland.