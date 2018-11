Gabriele Tarquini et Yvan Muller ont marqué l’Histoire du WTCC par leurs luttes en fin de saison, et ils ont déjà marqué la jeune Histoire du WTCR, qui a vu un duel entre les deux hommes pour le titre.

La première course de la finale de Macao a été remportée par Jean-Karl Vernay qui a signé sa quatrième victoire de la saison. Le Français a gagné devant Yvan Muller, qui nous a gratifiés d’une belle bataille avec Rob Huff et a réussi à reprendre des points à Gabriele Tarquini, quatrième à l’arrivée.

A l’issue de cette course, les deux hommes étaient les seuls candidats restants et Tarquini possédait une belle avance, mais ses espoirs de titre ont pris un coup d’arrêt lorsqu’il a été impliqué dans l’accident de la deuxième course. Frédéric Vervisch a remporté sa première victoire devant Timo Scheider et Yvan Muller, qui est revenu à 18 points de Tarquini.

Yvan Muller devait terminer sur le podium de la troisième course pour espérer être titré, mais le Français n’a pas réussi cet objectif en échouant au pied du podium. Dans le même temps, Tarquini a marqué un point, lui assurant la couronne mondiale pour seulement trois unités. Il devient à 56 ans le premier champion de l’Histoire du WTCR.

La dernière course a été remportée par Esteban Guerrieri, sa deuxième de la saison qui lui permet de terminer troisième au général. Il était accompagné sur le podium par Rob Huff et Norbert Michelisz. Ce dernier termine quatrième au général devant Jean-Karl Vernay, mais c’est Yvan Muller Racing qui est titré chez les équipes.