Ott Tänak, l’homme en forme du moment, vise ce week-end une quatrième victoire de rang. Une telle performance en Grande-Bretagne pourrait lui permettre de prendre les commandes d’un Championnat du Monde FIA des Rallyes toujours aussi indécis.

L’Estonien a dominé la deuxième partie de saison en s’imposant en Finlande, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Son triplé lui a ainsi permis de s’inviter dans le duel pour le titre qui semblait se dessiner entre Thierry Neuville et Sébastien Ogier.

À mi-saison, Ott Tänak comptait ainsi 72 points de retard sur Thierry Neuville, mais la belle série du pilote Toyota lui a permis de revenir à 13 unités et de déloger de la deuxième place du championnat le quintuple Champion du Monde Sébastien Ogier.

Sa mission au Dayinsure Wales Rally GB (4-7 octobre) sera toutefois loin d’être facile tant l’épreuve organisée au cœur du Pays de Galles est réputée pour sa météo capricieuse et ses fréquents changements d’adhérence.

« Dans un monde idéal, j’aimerais des conditions sèches et des routes rapides », a-t-il reconnu. « Cependant, tout le monde sait qu’il ne faut pas s’attendre au moindre cadeau du ciel au Pays de Galles. Durant nos essais, il a beaucoup plu et nous avons été gâtés par la boue. C’était parfait pour l’occasion. Nous avons pu faire beaucoup de travail tout en essayant de poursuivre le développement de la voiture. Tout est possible au championnat et j’ai un bon pressentiment pour la Grande-Bretagne. »

Ses deux principaux concurrents ont signé de mauvais résultats le mois dernier en Turquie. Parmi eux, Thierry Neuville a hâte de rebondir pour poursuivre sa série de deux podiums consécutifs en cours outre-Manche.

« Après la déception turque, la lutte pour le titre est véritablement lancée », affirme le pilote Hyundai. « Quoiqu’il arrive, ce sera un rallye compliqué, notamment sur les deuxièmes passages. Le programme est aussi difficile avec des départs de bon matin et des arrivées tardives. Cela rajoutera un volet physique au défi. »

Pour sa part, Sébastien Ogier se retrouve dans une position inhabituelle pour lui, celle du chasseur. Toujours en lice pour s’offrir un sixième sacre de rang, le Français compte 23 points de retard sur Thierry Neuville.

« C’est l’un des rallyes les plus difficiles du calendrier », juge le pilote M-Sport Ford. « C’est tout un art d’estimer l’adhérence dans la forêt. On peut avoir besoin d’un peu de temps pour s’habituer aux conditions, mais le rallye pourrait également se disputer sur le sec et ce serait tout aussi intéressant. »

Basé autour de Deeside, le Rallye de Grande-Bretagne débutera jeudi après-midi avant de se conclure à Llandudno dimanche midi après 23 spéciales totalisant 318,34 kilomètres chronométrés.