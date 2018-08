Placé en position d’outsider, Ott Tänak veut encore faire un carton plein en Allemagne pour revenir dans la course au titre de Champion du Monde FIA des Rallyes.

Après avoir fait le plein de points en dominant le Rallye de Finlande et en inscrivant trente unités sur trente possibles le mois dernier, Ott Tänak doit réaliser une prestation similaire à l’occasion de l’ADAC Rallye Deutschland (16-19 août) s’il souhaite conserver toutes ses chances de remporter un premier titre mondial.

« Après notre victoire en Finlande, nous nous rendons en Allemagne avec des objectifs élevés », confie le pilote Toyota. « Je veux prendre les rallyes les uns après les autres pour essayer de marquer le plus possible sur chacun. Nous verrons bien si cela nous relance dans la course au titre. »

Fort de sa deuxième victoire de la saison alors que Thierry Neuville et Sébastien Ogier connaissaient un week-end terne, l’Estonien a réduit l’écart en revenant à 46 points de Thierry Neuville et à 25 de Sébastien Ogier alors qu’il reste encore 150 unités à prendre sur les cinq dernières manches.

Après quatre rendez-vous sur terre, le Championnat du Monde FIA des Rallyes fera son retour sur l’asphalte et Ott Tänak apprécie les défis de l’épreuve outre-Rhin, souvent marquée par une météo imprévisible et trois types de spéciales très différentes où le choix des pneumatiques et les réglages de la voiture peuvent faire toute la différence.

« J’aime le fait de devoir affronter autant de routes différentes », ajoute le vainqueur de l’édition 2017 avec M-Sport. « Nous devrons surveiller le temps, car les pneus avaient fait une différence énorme quand j’ai gagné l’an passé. La Toyota Yaris WRC s’est montrée assez performante sur asphalte, donc j’espère que nous avons tout ce qu’il faut pour nous battre aux avant-postes. »

Deuxième de la dernière manche sur asphalte disputée en Corse, Ott Tänak sait que le directeur du Toyota Gazoo Racing estime son équipe capable de poursuivre sur sa lancée.

« Je crois que nos essais de préparation se sont bien passés », estime Tommi Mäkinen. « Généralement, la Toyota Yaris WRC a signé de belles performances sur l’asphalte jusqu’ici et nous espérons poursuivre nos progrès sur ce rallye. Avec l’expérience acquise l’an passé, nous avons pu améliorer des choses dans certains domaines. »