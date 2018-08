Ott Tänak a laissé derrière lui une période difficile en signant une victoire magistrale sur le Neste Rally Finland, dimanche après-midi.

Le pilote Toyota, qui restait sur deux mauvais résultats lors des précédents rallyes, a remporté sa seconde victoire de l’année en WRC, et la quatrième de sa carrière, grâce à pilotage des plus inspirés sur la manche la plus rapide de la saison.

Les fans estoniens qui avaient franchi par milliers la Mer Baltique peuvent célébrer le premier succès d’un des siens en Finlande depuis celui de Markko Märtin, le mentor de Tänak, en 2003.

Après s’être sorti d’un duel acharné avec Mads Østberg qui a duré toute la première étape, Tänak a creusé l’écart samedi puis assuré le dernier jour. Mais il avait assez de réserves pour remporter la Power Stage concluant le rallye et encaisser le maximum de cinq points de bonus.

“Cela a été un week-end parfait. Le premier jour a été dur mais après, on a augmenté notre avance. La préparation était parfaite, tout a été comme ça devait être”, a dit celui donc la victoire a peut-être ranimé les chances de titre assez minces au terme d’un week-end décevant pour les deux premiers du championnat, Thierry Neuville et Sébastien Ogier.

“Je vais essayer de gagner chaque rallye et on verra où on en est à la fin de l’année”, a ajouté le trentenaire, qui a réduit son retard sur Neuville à 46 points avec cinq manches encore à courir.

Østberg a résisté à l’ultime charge de Jari-Matti Latvala pour priver Toyota d’un doublé. Les deux pilotes ont entamé la dernière spéciale de Ruuhimäki séparés de 2’’5, mais le Norvégien a gardé sa position pour signer son meilleur résultat depuis plus de trois ans avec sa Citroën C3 évoluée.

Hayden Paddon a gagné en confiance à mesure que des changements de set-up amélioraient la tenue de route de sa Hyundai i20, le Kiwi terminant quatrième – une minute derrière Latvala.

Ogier a terminé cinquième après avoir souffert avec le nouveau package aérodynamique et les nouveaux amortisseurs de sa Ford Fiesta. Il devance ses équipiers de chez M-Sport, Teemu Suninen et Elfyn Evans.

Suninen s’est vu ordonner de pointer en retard à un contrôle afin d’encaisser une pénalité de 20 secondes, rétrogradant derrière Ogier et permettant au Français d’inscrire deux points de plus.

Craig Breen s’est classé huitième sur sa C3, devant Neuville. Le Belge ne s’est jamais adapté aux mauvaises conditions de grip alors qu’il s’élançait premier ou deuxième, et une erreur en début de rallye a ajouté à ses malheurs. Son avance sur Ogier n’est plus que de 21 points.

Autre pilote Hyundai, Andreas Mikkelsen a pris la dixième place, étant remonté dans le classement après une sortie de route le vendredi. Le vainqueur 2017 de ce rallye, Esapekka Lappi, est quant à lui sorti de la route dans la première spéciale du dimanche alors qu’il occupait la quatrième place.

Le championnat retrouvera l’asphalte le mois prochain avec l’ADAC Rallye Deutschland (16-19 août).

Classement du top 10 :

1 O. Tänak M. Järveoja Toyota Yaris WRC 2:13:18.2

2 M. Østberg T. Eriksen Citroën C3 WRC +32.7

3 J.M. Latvala M. Anttila Toyota Yaris WRC +35.5

4 H. Paddon S. Marshall Hyundai i20 Coupe WRC +1:35.6

5 S. Ogier J. Ingrassia Ford Fiesta WRC +2:15.0

6 T. Suninen M. Markkula Ford Fiesta WRC +2:19.2

7 E. Evans D. Barritt Ford Fiesta WRC +2:29.5

8 C. Breen S. Martin Citroën C3 WRC +3:08.4

9 T. Neuville N. Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC +3:51.8

10 A. Mikkelsen A. Jæger Hyundai i20 Coupe WRC +8:37.4