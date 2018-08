Jeudi matin, Ott Tänak a emmené un doublé du Toyota Gazoo Racing sur le shakedown de l’ADAC Rally Deutschland.

Sur la lancée de sa prestation finlandaise toute en domination le mois dernier, Ott Tänak (Toyota Yaris) est rapidement passé du mode terre au mode asphalte en signant le meilleur chrono, 2/10e de seconde devant Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) sur St. Wendeler Land (5,52 km).

« On a fait un seul run, puis on est revenus à l’assistance et repartis », a déclaré l’Estonien. « Évidemment, on n’a pas piloté sur asphalte depuis longtemps. On a roulé en essais avant le Rallye de Finlande, donc il fallait faire quelques changements pour ces routes de campagne. Les sensations étaient bonnes et on avait un bon équilibre. Les changements n’ont concerné que le châssis, rien de bien important. L’équilibre était assez proche de ce que je voulais, il s’agissait surtout de petits ajustements. »

Sébastien Ogier (Ford Fiesta) s’était montré le plus rapide lors des deux premiers passages avant que Tänak ne passe en tête après son troisième et dernier run.

Sa dernière tentative a été la plus rapide des trois qu’il a effectuées et semblait suffisante pour lui valoir la deuxième place jusqu’à ce que Latvala ne l’en déloge à l’issue de son quatrième et dernier run. L’écart entre les deux hommes s’élève finalement à 4/10e de seconde.

Leader du championnat, Thierry Neuville (Hyundai i20) a été 1/10e moins rapide que le Français, mais 2/10e plus rapide que son équipier Dani Sordo (Hyundai i20). Craig Breen (Citroën C3) et Elfyn Evans (Ford Fiesta) sont sixièmes ex æquo.

Mads Østberg (Citroën C3) a effectué un tête-à-queue lors de son premier passage, Dani Sordo et Sébastien Ogier ayant quant à eux heurté des ballots de paille.

Le top 10 :

1. Ott Tänak Toyota Yaris 2min 52.9sec

2. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris + 0.2sec

3. Sébastien Ogier Ford Fiesta + 0.6sec

4. Thierry Neuville Hyundai i20 + 0.7sec

5. Dani Sordo Hyundai i20 + 0.9sec

6= Craig Breen Citroën C3 + 1.4sec

6= Elfyn Evans Ford Fiesta + 1.4sec

8. Esapekka Lappi Toyota Yaris + 1.8sec

9. Mads Østberg Citroën C3 + 2.5sec

10. Teemu Suninen Ford Fiesta + 3.0sec