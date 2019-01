D’après Ott Tänak, le titre remporté l’an dernier par Toyota Gazoo Racing a permis à l’équipe d’aborder l’intersaison avec sérénité avant la nouvelle campagne qui s’ouvrira au Rallye Monte-Carlo (24-27 janvier).

Victorieux à quatre reprises en 2018, Ott Tänak a mené Toyota vers son premier titre constructeurs depuis le retour des Japonais après dix-sept ans d’absence en WRC. Si ce succès a dépassé les attentes du constructeur, tout en libérant une certaine pression, l’Estonien estime que les résultats récents de l’équipe devraient leur permettre de briller davantage encore cette saison.

« Nous nous entendons tous bien dans l’équipe », a-t-il confié au micro de wrc.com. « Nous avons réussi à bien progresser au fil de l’année. C’est prometteur pour l’avenir. Cette saison, je me sens d’ailleurs beaucoup plus détendu avant d’aborder ma deuxième année avec la même voiture, les mêmes personnes et la même équipe. »

Avec Jari-Matti Latvala à ses côtés, sans oublier le retour de Kris Meeke dès ce week-end au Monte-Carlo, Ott Tänak estime que Toyota possède le meilleur trio du plateau.

D’un point de vue personnel, il s’est donné l’objectif de se concentrer sur sa quête d’un premier titre mondial chez les pilotes.

« Mon approche se focalise sur le titre », a confirmé l’Estonien. « C’était un peu pareil l’an passé, mais c’était plus compliqué en début de saison. Nous abordions chaque manche sans trop savoir ce que nous pouvions y attendre. Il était dur de connaître notre niveau et notre potentiel à l’avance. Ce n’était pas facile et cela a compliqué toute stratégie. Cette fois, je pense que nous en savons un peu plus. Nous avons toujours le même objectif, tout en connaissant désormais les outils à notre disposition pour l’atteindre. Cela nous facilite la vie, car nous pouvons mieux nous préparer. »