Ott Tänak estime que sa victoire à l’ADAC Rally Deutschland a été la plus difficile à obtenir de sa carrière.

Son cinquième succès en WRC le place au niveau de son mentor et compatriote Markko Märtin, mais Ott Tänak a dû se battre intensément contre le Champion du Monde Sébastien Ogier pour l’obtenir.

Les deux hommes ont lutté bec et ongles durant presque deux jours jusqu’à ce que le Français heurte une pierre et doive s’arrêter pour changer une roue samedi après-midi lors du second passage dans la spéciale marathon de Panzerplatte.

Dès lors, Ott Tänak a eu le champ libre pour signer sa deuxième victoire consécutive en Allemagne, la deuxième de rang cette saison aussi. Le pilote de la Toyota Yaris a devancé le leader du championnat Thierry Neuville de 39’’2 tout en reconnaissant que c’était bel et bien Sébastien Ogier qui l’avait mis sous pression.

« C’est la victoire la plus difficile de ma carrière », a-t-il déclaré. « Ça a vraiment été beaucoup de boulot et j’ai dû attaquer très dur les deux premiers jours. Derrière moi, Sébastien me mettait une pression monstre. »

« C’est peut-être samedi que je l’ai ressentie le plus. Je n’étais pas vraiment à l’aise à ce moment et quand quelqu’un d’aussi fort attaque derrière vous, vous ne voulez vraiment pas perdre. J’ai dû puiser dans mes ressources pour attaquer et garder mon rythme. »

Ott Tänak n’a laissé échapper qu’un point sur l’ensemble des deux derniers rallyes. Il reste troisième du championnat, mais il est revenu à 36 points de Thierry Neuville à 36 points et à 13 de Sébastien Ogier alors qu’il ne reste plus que quatre manches à disputer.

Cependant, l’Estonien préfère éluder sa présence dans la course au titre après ses victoires en Finlande et en Allemagne.

« C’est vraiment bien de voir que l’on avance dans la bonne direction, mais on est encore loin », a-t-il conclu. « Mon objectif reste le même : prendre les rallyes les uns après les autres. Je vais maintenant me concentrer sur le prochain rendez-vous en Turquie. Nous allons faire une longue séance d’essais avant le rallye et essayer d’être bien préparés. C’est une épreuve dont nous ne connaissons quasiment rien, il y aura donc beaucoup d’inconnues. »