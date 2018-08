C’est encore sous un ciel couvert que se déroule cette séance. Maini est le premier à prendre la piste mais tous les autres pilotes à la queue leu leu derrière lui, impatients d’en découdre. Après deux tours pour mettre les pneus à la bonne température, Lando Norris s’empare du meilleur chrono en 1.56.507, devant son équipier Sergio Sette Camara, avant d’être détrôné par Russell pour deux dixièmes. Au lieu de se lancer dans un deuxième tour chrono, comme cela est souvent le cas, la longueur du tracé fait que les pilotes déjà bien placés préfèrent retourner aux stands après une seule tentative afin de préparer leurs ultimes essais.

Nyck de Vries voit quant à lui son unique réel chrono annulé pour être trop sorti des limites de la piste sur ce tour. Du coup, le Néerlandais ressort plus tôt des stands pour essayer de profiter d’une piste sans trafic. A onze minutes du drapeau à damiers, il se retrouve presque seul sur le tracé, avec Günther. Le pilote PREMA signe un excellent chrono dans le deuxième secteur qui lui permet de s’emparer de la pole provisoire, quatre dixièmes devant Russell.

Juste après, tous les autres pilotes reviennent en piste, tandis que De Vries effectue le trajet inverse et rentre aux stands après un seul tour. Les chronos s’améliorent mais personne ne parvient à s’approcher du temps de De Vries dans le deuxième secteur, le plus long. Sette Camara s’intercale entre Russell et Norris, puis dans les derniers instants c’est Luca Ghiotto qui se place en quatrième position, devant Norris.

Le drapeau jaune est ensuite agité dans le deuxième secteur, où Fuoco est arrêté, mais c’est de toute façon la fin de la séance. Norris est également signalé comme arrêté en piste, au virage 13. Est-ce un manque d’essence ? Si oui, tous deux risquent l’exclusion des qualifications, comme cela était arrivé à Sette Camara à Bakou plus tôt cette année.

C’est donc la première pole position en F2 pour Nyck De Vries, devant un public où on trouve beaucoup de ses compatriotes néerlandais. George Russell l’accompagnera en première ligne, tandis que Sette Camara et Ghiotto occuperont la deuxième ligne. Norris se classe cinquième devant Albon, Fuoco et Fukuzumi. Delétraz et Markelov complètent le top 10.