Cette séance d’essais libres a débuté sous un ciel nuageux, et Jack Aitken était le premier à sortir de la voie des stands, bientôt suivi par Günther et Norris, ce dernier arrivant tout juste de sa séance d’essais libres avec McLaren en F1. Aitken est d’ailleurs également le premier à signer un chrono de référence, vite battu par son compatriote Lando Norris. Le coéquipier de Lando Norris, Sergio Sette Camara, signe ensuite un 1.58.135 et s’empare du meilleur chrono.

Puis le leader du championnat, George Russell, sépare les deux Carlin et place sa ART en deuxième position. Le presque local de l’étape, le Néerlandais Nyck de Vries, surgit alors avec sa PREMA pour prendrele meilleur temps, seulement un centième devant Sette Camara, à la fin des dix premières minutes de la séance.

A la fin du premier quart d’heure, la plupart des pilotes sont rentrés aux stands pour se préparer à des simulations de course. Du coup, il y a eu peu de changement au classement par la suite, excepté quelques améliorations dans le bas du classement. A la toute fin de cette séance d’essais libres, De Vries a néanmoins battu son premier meilleur secteur et on a cru à une amélioration de son meilleur temps, mais au final il a raté sa sortie au virage 11 et les chronos n’ont pas bougé.

De Vries termine donc la session en tête devant Sette Camara. Cinq dixièmes derrière eux, on retrouve les deux prétendants au titre, George Russell et Lando Norris, suivis de Boschung, Ghiotto et Fuoco qui ne sont pas loin. A une seconde (ou presque) de l’homme de tête, Albon prend la huitième place, devançant Günther et Aitken.