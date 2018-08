Pour la première fois ce week-end, les F2 vont évoluer sous le soleil. Suite à sa huitième place hier, Latifi s’aligne en pole devant Ghiotto. Comme souvent, des voitures calent lors de l’extinction des feux pour le tour de formation : Lorandi, Boccolacci et Fuoco sont concernés aujourd’hui. Les trois monoplaces sont poussées dans la voie des stands où elles sont redémarrées.

Les deux pilotes en première ligne ne prennent pas un excellent départ mais conservent leur position, tandis que De Vries réalise un magnifique départ et pointe à la troisième place, devant Norris, vite sous la pression de Markelov. Le Russe prend l’aspiration dans la ligne droite de Kemmel et passe la Carlin. Mais Norris n’a pas dit son dernier mot et deux tours plus tard il tente de repasser la Russian Time, les deux pilotes sont au coude à coude... et finalement Markelov conserve l’avantage.

Au cinquième tour, De Vries s’aide du DRS pour doubler Ghiotto et prendre la deuxième place alors que juste derrière eux, Norris fait de même pour se débarrasser de Markelov. Quelques tours plus tard, Lando Norris fait une nouvelle fois usage de son DRS pour doubler à son tour Ghiotto. En tête, Latifi compte plus de trois secondes d’avance sur De Vries.

Luca Ghiotto tourne bien plus lentement que ses concurrents et c’est ensuite Markelov qui le dépasse au neuvième tour, puis Albon au tour suivant. Les écarts se stabilisent ensuite et les bagarres se font plus rares, excepté en milieu de peloton avec Günther en difficultés avec ses pneus. L’Allemand s’arrête d’ailleurs changer de gommes à quatre tours de la fin.

La dégradation des pneus se fait sentir sur ces derniers tours et certains pilotes en sont plus victimes que d’autres. De Vries perd ainsi beaucoup de temps sur Latifi (il est à présent 6 secondes derrière) et voit Norris revenir dans ses rétros. Markelov se fait quant à lui déposer par Albon, le pilote DAMS étant plus d’une seconde au tour plus rapide.

Nous entrons dans l’avant-dernier tour et Norris est dans la zone DRS de De Vries. Le Britannique fait une première tentative avec son aileron arrière mobile mais De Vries parvient à se défendre. Ceci permet à Albon et Markelov de se rapprocher et ils sont maintenant quatre en lutte pour le podium dans ce dernier tour. Nyck De Vries ne peut absolument rien faire contre le DRS de Norris et Albon et tous deux le doublent. La PREMA du Néerlandais est à l’agonie et De Vries parvient avec beaucoup de mal à rester devant Markelov.

Nicholas Latifi s’impose donc sur cette course sprint, sans jamais avoir eu à craindre pour sa première place. Lando Norris termine deuxième, de très peu devant Albon. De Vries accroche la quatrième place et Markelov la cinquième. Ghiotto est sixième devant Russell et Maini.