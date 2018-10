Aitken et sa ART sont les premiers en piste pour cette séance de qualifications et c’est également le pilote britannique qui signe le premier chrono avant d’être battu par Norris. Russell améliore ensuite le meilleur temps, puis la séance est interrompue par un drapeau rouge : Maini est parti en tête à queue et ne peut plus repartir.

Une fois la Trident dégagée, les pilotes gardent le même train de pneus et essaient un deuxième tour lancé. De Vries s’empare du meilleur temps dans le premier secteur, mais le reste de son tour ne lui permet pas de lutter pour la pole. George Russell réussit en revanche à accroître son avance sur ses concurrents et il termine cette première partie en pole provisoire.

Une fois un train frais de pneus super tendres chaussé, c’est encore Aitken qui prend la piste en premier. Le leader du championnat Russell n’arrive pas à tirer avantage de ces nouveaux pneus et il n’améliore pas. Il se retrouve ainsi sous la menace de Sette Camara et d’Albon, qui terminent finalement derrière lui.

Mais la séance n’est pas terminée et De Vries est en avance sur le temps de la pole provisoire dans les premiers secteurs, ce qui se confirme sur la ligne d’arrivée, où il s’empare du meilleur chrono. Russell essaie bien de reprendre son bien, mais il échoue à plus de trois dixièmes du Néerlandais. Dans les derniers instants, son concurrent pour le titre, Lando Norris, décroche la deuxième place sur la grille.

Nyck de Vries partira donc en pole demain devant Lando Norris et George Russell. Latifi a battu son équipier Albon : le Canadien est quatrième, le Thaïlandais cinquième. Ghiotto s’élancera sixième tandis que Makino est septième, 12 petits millièmes devant Sette Camara. Aitken et Günther complètent le top 10.